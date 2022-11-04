Потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона - Резніков

Потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Їхня (росіян - ІФ-У) звичка до "актів доброї волі" нам із вами давно вже відома. Так, був "акт доброї волі", коли вони звільнили територію Київської області, потім - Сумської та Чернігівської завдяки рішучим діям сектору безпеки та оборони. Потім був острів Зміїний - ще один "акт доброї волі". Я гадаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра, якраз у районі міста Херсона, Херсонської області. Але для цього їм доведеться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - сказав Резніков у Медіацентрі "Україна" в Одесі у п'ятницю.

Міністр додав, що погода сповільнює рух українських військ херсонським напрямом.

"Коли дощовий режим вмикають небеса, ми від цього теж залежимо. Аграрний регіон Херсонщини має багато іригаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї, тому це трохи сповільнює рух наших військ", - пояснив Резніков.