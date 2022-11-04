У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

Міська влада Львова повертатиме 50% вартості генераторів потужністю від 3 кВт (але не більше ніж 30 тис. грн), які купуватимуть для мешканців багатоповерхових будинків, заявив мер міста Андрій Садовий.

"Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори й використали їх у роботі, коли не було світла. Ми хочемо, щоб до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор складно. Допоможемо. Прийняли окрему Програму відшкодування їх вартості", - написав Садовий у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, на відшкодування можуть розраховувати: ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків), компанії-керівники, виконавці житлових послуг, а також житлово-будівельні кооперативи Львова.

"Повертаємо 50% коштів від ціни генератора, але не більше ніж 30 тис. грн. Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт. Ви купуєте генератор, подаєте документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів", – розповів Садовий.