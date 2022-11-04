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13:51 04.11.2022

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА - Резніков

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Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА - Резніков

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, а також системи боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами та БПЛА, які необхідні Україні для розвідки та наведення артилерії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Після мого візиту до Брюсселя, де відбувалося засідання у форматі "Рамштайн" із ініціативи США, а потім був міністеріум країн НАТО, всі почули мене про те, що у нас пріоритетом номер один є протиповітряна, протиракетна оборона. Це наші партнери дуже добре зрозуміли. Сьогодні вони теж налаштовані насамперед на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk 23. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. NASAMS вже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів. Наразі ми доопрацьовуємо деякі інші системи від інших країн-партнерів", - сказав Резніков у Медіацентрі "Україна" в Одесі у п'ятницю.

Він запевнив, що також триватиме допомога щодо постачання Україні боєприпасів, які необхідні для артилерії, систем залпового вогню.

Резніков додав, що Україна отримає системи боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами, а також БПЛА, які необхідні Україні для розвідки та наведення артилерії.

"Наші партнери налаштовані не лише на короткострокову допомогу, і навіть не лише на середньострокову. На довгострокові розуміння перспектива у них теж є. Тому ми обговорюємо сьогодні все: хаби з ремонту та відновлення, створення нових майданчиків, розвиток та замовлення у їхніх виробників тієї зброї, яка потрібна Україні з розрахунку не на один місяць, не на два, не на три. Тому що всі розуміють, що навіть перемога України, яка відбудеться (сподіваюся, що вона відбудеться в найближчому майбутньому), не означатиме, що ця підтримка зупиниться", - пояснив глава Міноборони.

Теги: #міноборони #резніков #військова_допомога

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