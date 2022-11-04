У Бучі відновлено водопостачання у центрі міста

Відновлено водопостачання у Бучі (Київська обл.) у центрі міста, повідомив її мер Анатолій Федорук.

"Щоб вирішити проблему зі струмом, фахівці КП "Бучасервіс" відновили та заживили від генератора п'ять свердловин. Ще дві вийшли з ладу через постійне відключення електрики та перепадів напруги, тому їх ремонтують – будуть замінені насоси", - повідомив Федорук у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, на зустрічі з керівником ДТЕК у Київській області Віталієм Шайдою досягнуто домовленості, що трансформаторні підстанції, від яких йде живлення найбільшої кількості свердловин міста, перестануть вимикати під час планових відключень.

"Наразі резервуари наповнені, але йде велике споживання води. Якщо насоси можуть закачувати 100-120 кубометрів на годину, то споживачі обирають 300 кубометрів води. Тому тиск все ще низький", - повідомив Федорук.

У п'ятницю співробітники КП "Бучасервіс" планують підключити до системи дві резервні свердловини. За розрахунками фахівців, дев'яти свердловин, що подають воду до резервуарів чистої води на вул.Пушкінській, має вистачити для безперервного водопостачання центру Бучі.