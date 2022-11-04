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12:00 04.11.2022

Ексчиновника КМДА підозрюють у незаконному переданні права власності на держмайно профспілкам на мільярди гривень – ДБР

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Ексчиновника КМДА підозрюють у незаконному переданні права власності на держмайно профспілкам на мільярди гривень – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління майном КМДА, котрий незаконно передав право власності на державне майно, вартість якого на сьогодні становить мільярди гривень.

"ДБР спільно з СБУ задокументували, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначений посадовець незаконно оформив права власності на майнові комплекси/об'єкти нерухомого майна, а саме: київську "Бальнеолікарню", санаторій Жовтень", майновий комплекс бази відпочинку на Вишгородській, майновий комплекс у Києві на вулиці Курортній.

Вартість майна на момент скоєння злочину перевищувала 247 млн грн, нині вартість цих об'єктів сягає мільярдів грн. Зазначені об'єкти вже заарештовано та передано в управління АРМА.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

 

Теги: #кмда #корупція #дбр

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