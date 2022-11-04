Публіцист Романчук став лауреатом премії ім. Чорновола - Мінкульт

Автору книги "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи" Олегу Романчуку присудили премію імені В'ячеслава Чорновола, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України у п'ятницю.

"Комітет із премії імені В’ячеслава Чорновола визначив лауреата 2022 року. Ним став відомий український публіцист, доцент кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка, засновник і багаторічний шеф-редактор журналу "Універсум" Олег Романчук. Премію присуджено за книгу публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи". Члени комітету відзначили публіцистичну майстерність автора, який створив насправді унікальний доробок у галузі сучасної української публіцистики", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У збірці переможця представлено твори, що висвітлюють вісім років гібридної війни, яку РФ вела проти України. Зокрема, автор аналізує політичні, економічні, соціальні процеси, досліджує драматичні та трагічні події в Україні – на фронті, в тилу, на інформаційному полі боротьби зокрема.