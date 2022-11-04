Події

11:30 04.11.2022

Публіцист Романчук став лауреатом премії ім. Чорновола - Мінкульт

1 хв читати

Автору книги "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи" Олегу Романчуку присудили премію імені В'ячеслава Чорновола, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України у п'ятницю.

"Комітет із премії імені В’ячеслава Чорновола визначив лауреата 2022 року. Ним став відомий український публіцист, доцент кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка, засновник і багаторічний шеф-редактор журналу "Універсум" Олег Романчук. Премію присуджено за книгу публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи". Члени комітету відзначили публіцистичну майстерність автора, який створив насправді унікальний доробок у галузі сучасної української публіцистики", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У збірці переможця представлено твори, що висвітлюють вісім років гібридної війни, яку РФ вела проти України. Зокрема, автор аналізує політичні, економічні, соціальні процеси, досліджує драматичні та трагічні події в Україні – на фронті, в тилу, на інформаційному полі боротьби зокрема.

Теги: #премія #мінкульт #романчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 28.10.2022
"Епіцентр" отримав премію HR-бренд року в Україні

"Епіцентр" отримав премію HR-бренд року в Україні

15:48 27.10.2022
Лауреатом премії ім.Кочура у 2022 році став український поет і перекладач Валерій Кикоть

Лауреатом премії ім.Кочура у 2022 році став український поет і перекладач Валерій Кикоть

13:29 17.10.2022
Брати Клички отримають нагороду за громадянську мужність від організації Heinrich Heine Kreis

Брати Клички отримають нагороду за громадянську мужність від організації Heinrich Heine Kreis

19:32 08.10.2022
Нобелівську премію миру цього року не треба розглядати як наратив про братні народи - Матвійчук

Нобелівську премію миру цього року не треба розглядати як наратив про братні народи - Матвійчук

13:36 05.10.2022
Зеленська отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії – пресслужба президента

Зеленська отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України за протистояння російській агресії – пресслужба президента

07:37 05.10.2022
Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі

Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі

13:43 29.09.2022
Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

07:22 29.09.2022
Міністерство культури готує звернення до "Thomson Foundation" щодо виключення журналістки "Страна.ua" зі списку кандидатів на премію

Міністерство культури готує звернення до "Thomson Foundation" щодо виключення журналістки "Страна.ua" зі списку кандидатів на премію

07:22 22.08.2022
Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

18:57 07.08.2022
Ткаченко: Маю багато запитань до голови НСЖУ Томіленка

Ткаченко: Маю багато запитань до голови НСЖУ Томіленка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона - Резніков

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА - Резніков

Ворог завдав удару ракетами С-300 по Запорізькому району, пошкоджено газову трубу на відкритій території - ОВА

Окупанти втратили за добу в Україні близько 840 військових, 16 танків і 17 артсистем

Окупанти проводять фільтраційні заходи проти населення, викрадаючи та вивозячи у невідомому напрямку громадян

ОСТАННЄ

В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель

Корпус 3D-школи у Львові почнуть роздруковувати навесні

Потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона - Резніков

Шмигаль представив колективу "Нафтогазу" нового главу компанії

Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА

У Львові компенсують до половини вартості генераторів, які куплять для мешканців багатоповерхівок, – мер

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА - Резніков

Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

Прогноз погоди на вихідні 5–6 листопада: вікенд у відтінках сірого

Міністр юстиції Німеччини прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА