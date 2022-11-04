Події

09:03 04.11.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 840 військових, 16 танків і 17 артсистем

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 840 військових, 16 танків і 17 артсистем

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 840 людей особового складу, повідомляється на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали особового складу - близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано, танків - 2750 (+16) од., бойових броньованих машин - 5580 (+28), артилерійських систем 1772((+17) од., РСЗВ – 391 (+1) од., засоби ППО ‒ 201 (+3) од., літаків – 277 (+0) од., вертольотів – 258 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+ 8), крилаті ракети – 397 (+0), кораблі /катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од., спеціальна техніка – 155 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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