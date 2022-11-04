Україна демонструє світові приклад держави, яка робить усе можливе для приєднання до міжнародних антикорупційних організацій

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна демонструє світові приклад держави, яка не лише відбиває напад агресора під час війни, але й робить усе можливе, щоб приєднатися до міжнародних антикорупційних організацій та відповідати міжнародним стандартам у цій сфері.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак провів засідання робочої групи з розробки пропозицій щодо участі України в робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. Він наголосив, що Україна доклала багато зусиль для набуття членства у Робочій групі ОЕСР.

За словами Єрмака, Україна має одну з найрозвиненіших антикорупційних інфраструктур, готову до розслідування хабарництва в міжнародних ділових операціях.

"Ми працюємо над планом оновлення, нам потрібні інвестиції. А інвестиції будуть у тому випадку, якщо всі будуть впевнені, що вся ця структура у нас працює і ми повністю відповідальні, а наші іноземні інвестори почуватимуться повністю захищеними", – переконаний керівник ОП.

Єрмак зазначив, що для України приєднання до антикорупційних організацій пов'язане не лише з інституційним питанням, а й із розвитком держави.

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов поінформував про напрацювання робочої групи за час, що минув від попереднього засідання. За його словами, проведено широку публічну дискусію щодо важливості цієї групи у боротьбі з корупційними впливами, а також зустрічі з представниками дипломатичного корпусу.

Також повідомляється, що учасники зустрічі заслухали інформацію щодо роботи делегації України на засіданні робочої групи ОЕСР у Парижі. Зокрема, проведено низку двосторонніх зустрічей з метою інформування іноземних колег щодо законодавчих розробок України та обміну досвідом у боротьбі з корупцією.

Крім того, на засіданні робочої групи обговорили законодавчі пропозиції щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав та зміну підходу до оподаткування.

Також повідомляється, що голова робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Драго Кос, який взяв участь у засіданні в режимі відеоконференції, високо оцінив роботу делегації України на засіданні робочої групи, що відбулося в Парижі (Франція). Він зазначив, що Україна отримала опитувальник про вступ до групи ОЕСР, що складається із юридичної та економічної частин.

Член робочої групи Поліна Лисенко зазначила, що вже підготовлено відповідь на опитувальник про вступ, в якому враховано зауваження та пропозиції представників органів державної влади.

Зі свого боку керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав представників робочої групи оперативно направити заповнений опитувальник до секретаріату ОЕСР.