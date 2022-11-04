Єрмак про візит глав держав-членів НАТО: Це потужний сигнал підтримки України з боку країн Альянсу

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що візит глав держав-членів НАТО є потужним сигналом підтримки України з боку цих країн, повідомила пресслужба президента.

"Такі візити – потужний сигнал підтримки нашої держави з боку країн – членів Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Єрмак наголосив на важливості такого візиту в Україну в ті дні, коли українські міста переживають чергову хвилю російських атак ракетами та дронами.

Глава Офісу президента поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті, наголосивши на просуванні українських військ на півдні країни з метою деокупації українських територій.

"Ми щодня звільняємо ділянки нашої території. Дуже складною залишається ситуація на Донбасі, зокрема в районі Бахмута, де сконцентрована значна кількість російських сил", – зазначив він.

Єрмак наголосив на необхідності напрацювання потужної позиції країн-членів НАТО щодо низки важливих питань.

"Зокрема щодо цих повітряних атак ракетами та дронами, а також щодо спроб незаконної анексії Росією українських територій, які були нещодавно", - сказав керівник ОП.

Крім того, Єрмак акцентував, що наприкінці вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО, і багато країн уже підтримують можливість набуття нашою державою членства в Альянсі. Але для ухвалення такого рішення потрібен консенсус усіх країн – членів НАТО. Андрій Єрмак також висловив сподівання на формування ширшої підтримки в межах Альянсу євроатлантичних перспектив України.

"Ми очікуємо підтвердження політики відкритих дверей Альянсу в контексті заявки України на членство, а також розширення допомоги Україні для посилення ППО. Крім того, очікуємо просування в діалозі з країнами – членами НАТО щодо отримання безпекових гарантій", – зазначив він.

Єрмак нагадав, що міжнародна група експертів під його співголовуванням та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена напрацювала рекомендації щодо безпекових гарантій для України, які можуть стати основою Київського безпекового договору.

Він також наголосив на важливості відбудови України та ліквідації наслідків російського вторгнення. За його словами, відбулися дві великі конференції – у Лугано та Берліні, присвячені плану відновлення нашої держави. Проте зараз українська сторона сконцентрована на реалізації Fast Recovery Plan.

"Тому що 24/7 ми живемо в ситуації, коли всі наші служби працюють на те, щоб забезпечити громадян світлом і теплом, щоб люди мали де жити", – пояснив він.

Крім того, керівник ОП наголосив на важливості чіткої та потужної реакції з боку лідерів країн-членів НАТО на ядерний шантаж та загрози Російської Федерації.

"Ці вісім місяців, упродовж яких Україна за підтримки партнерів протистоїть російській агресії, показали, що можна не боятися, та підтвердили лідерство НАТО як найбільш потужного військово-політичного Альянсу світу", - зазначив Єрмак.

"Україна демонструє, що може успішно боротися з агресором і підтверджує, що здатна перемагати за допомогою партнерів. Ми впевнені у нашій перемозі", – додав він.

Єрмак переконаний, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу та зміцнить його позиції.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква поінформував іноземних партнерів про ініціативу Володимира Зеленського щодо укладання спільних декларацій щодо євроатлантичної інтеграції України.

"Першу таку декларацію було підписано між Україною та Чехією на початку цього тижня. Сподіваюся, що ваші країни також підтримають цю ініціативу", – сказав він.

Крім того, Жовква наголосив на важливості якнайшвидшого отримання нашою країною від Альянсу засобів для протидії БПЛА в рамках комплексного пакета допомоги НАТО для України.