Зеленський розраховує налагодити з Грецією дієву співпрацю щодо відновлення України після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує налагодити з Грецією дієву співпрацю щодо відновлення інфраструктури України після завершення війни.

"Ми працюємо з грецькою стороною для того, щоб якнайшвидше завершити війну, російську злочинну агресію та повернути в Україну нормальне життя… Ми приділимо (під час майбутньої розмови – ІФ) увагу питанням відновлення України після бойових дій. Сподіваюся, що зможемо налагодити з Грецією у сфері відновлення дієву співпрацю", – заявив Зеленський на брифінгу із президентом Греції у Києві в четвер.

За словами Зеленського, він обговорив під час зустрічі з грецькою колегою енергетичні загрози Україні та країнам ЄС унаслідок антиєвропейської політики Росії, а також подальші можливості Греції допомагати Україні у відновленні територіальної цілісності.

"Важливо, що звільнення всієї нашої землі від російських окупантів поверне безпеку і тим регіонам України, де традиційно проживає грецька спільнота. Україна стала домівкою для більш ніж 100 тис. греків, які проживають переважно у східних регіонах. Там більшість міст і сіл, будинків грецької діаспори знищені російськими терористами. Ми маємо повернути справедливість усім сім'ям українських греків, які втратили своїх близьких через російську агресію", - сказав президент.

Він також заявив, що розраховує на те, що Греція братиме активну участь у створенні Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України та Спеціального міжнародного компенсаційного механізму. Зеленський подякував грецькій стороні за відправлену Україні першу партію БМП-1.

У свою чергу президент Греції Катерина Сакелларопулу заявила, що Греція надаватиме підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, і ніколи не визнає незаконного приєднання регіонів України до території РФ.

"Наша позиція незмінна: має бути відновлено визнані міжнародною спільнотою кордони України і має припинитися насильство. Ми не зможемо забути те варварство, яке сталося у Маріуполі, через яке постраждали українські громадяни. Серед них багато людей грецького походження. Але ми не забуваємо і Київ, і Одесу, і Бучу, і Харків, і всю трагедію пересічних українців", - сказала вона.

"Ми засуджуємо російську агресію, яка б'є по інфраструктурі вашої держави, оскільки штовхає країну на межу гуманітарної катастрофи. Ми вимагаємо, щоб Росію було притягнуто до відповідальності", - додала Сакелларопулу.

Крім того, за її словами, Греція підтримує абсолютно всі санкції проти Росії, підтримує бажання України приєднатися до ЄС та надання країнами НАТО військової допомоги Україні.