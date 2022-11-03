У Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 868 цивільних, серед них є діти — поліція

Працівники Національної поліції України виявили тіла 868 цивільних осіб, серед яких 24 належали неповнолітнім, під час проведення стабілізаційних заходів у звільнених від російської окупації населених пунктах Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Як розповів начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв на брифінгу в четвер, лише протягом минулої доби, 2 листопада, у цих регіонах виявили тіла 14 людей.

"На сьогодні Національна поліція в тісній взаємодії із силами безпеки та оборони забезпечила стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку в 375 населених пунктах, із них у Донецькій області 43, у Харківській 244 та 88 у Херсонській. Орієнтовна кількість громадян, які нині проживають на цих територіях, становить майже 86 тисяч... На деокупованих територіях відновлено роботу 14 підрозділів позиції, з яких 10 у Харківській області, по 2 – у Донецькій та Херсонській", - розповів він.

Загалом слідчі поліції задокументували 2 тис. 670 воєнних злочинів, а з початку дії воєнного стану розпочали понад 41 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими окупантами та їхніми пособниками воєнних злочинів на території України. За статтями про порушення законів та звичаїв війни розпочали понад 30 тис. кримінальних проваджень, про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – майже 9 тис., про колабораційну діяльність – майже 2 тисячі.

На території деокупованих районів поліцією виявлено 34 катівні та місць тримання громадян, із них 24 – у Харківській області, по 3 – у Херсонській та Київській областях, 2 – у Сумській, по 1 – у Донецькій та Чернігівській.

"Минулого тижня, 28 жовтня, оглянуто будівлю Петрівської гімназії Шевченківської селищної ради в Харківській області, де тримали цивільних осіб, до яких нелюди застосовували фізичне та психологічне насильство. За зазначеними фактами слідчі розпочали 16 кримінальних проваджень, з яких 11 наразі передано за підслідністю в Службу безпеки України", - розповів Сергєєв.

Слідчі Нацполіції також задокументували 27 місць несвободи, зокрема катівні та фільтраційні табори, на тимчасово окупованих територіях України та сім безпосередньо в РФ.

Триває розмінування, обстежено понад 2 тис. га, на яких вилучено 28,4 тис. вибухонебезпечних предметів.

На блокпостах вдалося встановити 672 особи та 2,4 тис. транспортних засобів, які перебували в розшуку, вилучено 388 одиниць вогнепальної зброї, понад 80 тис. набоїв та 704 гранати і вибухові пристрої. Також встановлено 4,7 тис. осіб, які можуть бути причетні до диверсійної, терористичної та колабораційної діяльності, розповів Сергєєв.