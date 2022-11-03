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11:16 03.11.2022

Профільний комітет рекомендував ВР підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

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Профільний комітет рекомендував ВР підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

Комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради рекомендував розглянути та підтримати заяву про відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВРУ розглянути та підтримати заяву про відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України", - написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Член комітету Олександр Качура (фракція "Слуга народу") повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що рішення було ухвалено майже одноголосно: утримався один депутат.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі зазначив, що відповідну постанову незабаром буде зареєстровано у ВР і підтримано найближчим часом.

"До честі вже ще поки міністра, це був чи не єдиний раз, коли перед звільненням був зроблений для комітету звіт про роботу, який він же особисто і представляв. Свій перехід у "Нафтогаз" мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у "Нафтогаз", - написав нардеп.

Окрім того, за словами Железняка, Чернишов також прокоментував об'єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. "Сказав що така "реконфігурація" опрацьовувається і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але "поки про це говорити передчасно", - уточнив парламентарій.

Теги: #відставка #комітет #чернишов

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