Кияни пропонують демонтувати майже 300 об'єктів із радянськими та російськими пропагандистськими наративами, повідомили у пресслужбі КМДА агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, рішенням Київради від 14 травня 2022 року №4587/4628 визначено орієнтовний перелік (46 об'єктів) пам'ятних об'єктів (пам'ятники, меморіальні об'єкти, меморіальні дошки тощо), що відображають радянські та російські історичні та пропагандистські наративи або містять недостовірну інформацію, які мають бути усунені та/або переміщені до спеціально визначених місць зберігання таких об'єктів.

"Ми пропонували громадськості, якщо є ще пропозиції, подати їх, доповнити цей перелік (до 28 жовтня - ІФ-У). Кожен об'єкт розглядатиметься на робочій групі. Залучено профільні інститути для оцінки історичних особистостей. Після обговорення ми бачитимемо скільки об'єктів потраплять під демонтаж", - повідомив директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк у кулуарах міжнародної науково-практичної конференції "Культурна спадщина в умовах війни: захист, збереження та реставрація".

Як повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, загалом надійшли пропозиції доповнити перелік ще 292 об'єктами.

"Станом на 2 листопада 2022 року додаткові пропозиції опрацьовано в частині дубляжу із затвердженим переліком і прийнято для здійснення подальших заходів у кількості 112 об'єктів. За результатами отриманих висновків щодо фігурантів та подій буде визначено остаточний список об'єктів", - повідомив Прокопів.

За його словами, надалі будуть запропоновані шляхи реалізації у частині створення музею чи парку для зберігання таких об'єктів. На його думку, поки що це питання (локації) передчасне, адже потрібно визначитися з остаточним переліком та опрацювати його належним чином, отримати щодо кожного об'єкту висновки.

Никоряк повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що попередньо обговорюються декілька пропозицій на лівому та правому березі.

"Коли зрозуміємо обсяг, почнемо підбирати варіанти. Розглядаються парки. Можна розробити концепцію, її обговорити та затвердити з громадськістю. Але всі дії (демонтаж та перенесення) мають відбуватися цивілізовано", - наголосив Никоряк.