Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва, очікуються переговори із Зеленським - ЗМІ
Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони Ніколаос Панайотопулос прибули до української столиці, повідомляє грецьке видання iEidiseis у четвер уранці.
"Катерина Сакелларопулу прибула до Києва потягом із Польщі у супроводі Нікоса Панайотопулоса", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, у Києві заплановано переговори Сакелларопулу із президентом України Володимиром Зеленським.
"Катерина Сакелларопулу перебуває в Києві, де найближчим часом проведе переговори з Володимиром Зеленським... Поїздка пані Сакелларопулу планувалася давно, проте про це не повідомлялося з міркувань безпеки", - інформує видання.
Як повідомлялося, два тижні тому Київ із візитом відвідав міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.