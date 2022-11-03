Події

09:53 03.11.2022

Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва, очікуються переговори із Зеленським - ЗМІ

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Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва, очікуються переговори із Зеленським - ЗМІ

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони Ніколаос Панайотопулос прибули до української столиці, повідомляє грецьке видання iEidiseis у четвер уранці.

"Катерина Сакелларопулу прибула до Києва потягом із Польщі у супроводі Нікоса Панайотопулоса", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, у Києві заплановано переговори Сакелларопулу із президентом України Володимиром Зеленським.

"Катерина Сакелларопулу перебуває в Києві, де найближчим часом проведе переговори з Володимиром Зеленським... Поїздка пані Сакелларопулу планувалася давно, проте про це не повідомлялося з міркувань безпеки", - інформує видання.

Як повідомлялося, два тижні тому Київ із візитом відвідав міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.

Теги: #президент #візит #греція

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