Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва, очікуються переговори із Зеленським - ЗМІ

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони Ніколаос Панайотопулос прибули до української столиці, повідомляє грецьке видання iEidiseis у четвер уранці.

"Катерина Сакелларопулу прибула до Києва потягом із Польщі у супроводі Нікоса Панайотопулоса", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, у Києві заплановано переговори Сакелларопулу із президентом України Володимиром Зеленським.

"Катерина Сакелларопулу перебуває в Києві, де найближчим часом проведе переговори з Володимиром Зеленським... Поїздка пані Сакелларопулу планувалася давно, проте про це не повідомлялося з міркувань безпеки", - інформує видання.

Як повідомлялося, два тижні тому Київ із візитом відвідав міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.