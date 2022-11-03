Події

09:18 03.11.2022

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 430 дітей, 826 поранені

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 430 дітей, 826 поранені

Станом на 3 листопада кількість дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, не змінилася, зросла кількість поранених - понад 826 дітей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 листопада 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 430. Зросла кількість поранених - понад 826. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 263, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні, розміщеному у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Унаслідок обстрілу ворогом м. Ізюм Харківської області 1 листопада було поранено 14-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2719 навчальних закладів, 332 із них зруйновані повністю.

Теги: #діти #війна

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