Стартував процес створення в Україні організацій водокористувачів

Ініціативна група підприємців запланувала проведення установчих зборів щодо створення організації водокористувачів (ОВК) за участю власників та користувачів земельних ділянок, що користуються послугами Інгулецької зрошувальної системи.

Про проведення відповідних зборів члени майбутньої ОВК повідомили Державне агентство меліорації та рибного господарства України, повідомляється на сайті відомства.

"Це початок нового етапу розвитку гідротехнічної меліорації земель в Україні. Історична подія, яка відкриває шлях від технічного та морального занепаду до нових горизонтів збільшення площ зрошення земель для підвищення урожайності сільськогосподарських угідь з дотриманням екологічної складової", - заявив перший заступник голови відомства Тарас Кот.

Держрибагентство нагадало, що ОВК як юридична особа створюється власниками або користувачами земельних ділянок сільгосппризначення для використання та технічного обслуговування інженерної інфраструктури меліоративних систем. Мета – надання послуг гідротехнічної меліорації земельних ділянок на території обслуговування ОВП.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 27 серпня 2022 року затвердив модельний статут ОВК, який регламентує основні аспекти діяльності таких організацій. Документ визначає правовий статус, права, обов'язки та відносини членів організації водокористувачів, порядок створення такої юрособи, органи управління ОВК та їх повноваження, основні напрями діяльності ОВК, порядок ведення господарської діяльності та припинення ОВК.

Статут є базовим документом кожної ОВК у процесі розробки та затвердження нею власного статуту як установчого документа. Крім того, модель документа містить варіативні положення, які обираються водокористувачами під час створення ними організацій водокористувачів.

Також Кабмін 31 серпня 2022 року встановив порядок використання бюджетних коштів для надання держпідтримки ОВК, завдяки якій вони зможуть оформити у користування та згодом відновлювати державну та комунальну насосну інфраструктуру.