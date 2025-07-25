Інтерфакс-Україна
Економіка
12:38 25.07.2025

Ощадбанк та Українська рада зброярів підписали меморандум для розвитку ОПК

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Ощадбанк та Українська рада зброярів підписали меморандум для розвитку ОПК
Фото: https://www.oschadbank.ua/

Державний Ощадбанк (Київ) та громадська спілка "Українська рада зброярів" підписали меморандум для розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК), підвищення технологічної незалежності та зміцнення безпекового потенціалу держави.

"За час повномасштабної війни Ощад уклав кредитних угод на підтримку державних і приватних виробників ОПК на суму понад 17,5 млрд грн. У 2024 році обсяг укладених угод з такими компаніями збільшився майже вдвічі порівняно з 2023 роком. Впевнений: наша співпраця з Українською радою зброярів ще більше розширить доступ до банківського фінансування для виробників галузі", - прокоментував підписання документа відповідальний за корпоративний бізнес заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон, слова якого наводяться на сайті банку.

Зазначається, що партнерство сприятиме створенню стабільного фінансового середовища для розвитку нового покоління українських оборонних технологій, об’єднанню бізнесу, держави та фінансового сектору задля зміцнення конкурентоспроможного ОПК. Крім того, буде розширено доступ виробників до фінансових інструментів та пришвидшено реалізацію стратегічних проєктів.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України ініціює зміни, що дадуть можливість включати відсотки за кредитами до собівартості продукції, та очікує від державних банків активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК.

Теги: #українська_рада_зброярів #меморандум #розвиток #опк #ощадбанк

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