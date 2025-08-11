Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Фото: https://bank.gov.ua/

Регулятори фінансового сектору оновили Стратегію його розвитку, переглянули та доповнили індикатори та заходи її виконання, серед іншого поставили ціль спрямування інфляцію до 5% замість утримання до 15% в попередній версії документа та утримання спреду між офіційним і готівковим курсом гривні до долара США менше 3% замість 5% раніше.

Згідно з опублікованою інформацією, документ спільно затверджено Нацбанком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Мінфіном та Мінекономіки.

Зазначається, що всього уточнено п’ять індикаторів та додано чотири нові, що стосуються розширення доступу до дистанційних фінансових та державних послуг через Систему BankID НБУ, законодавчого регулювання діяльності інвестиційних фондів, удосконалення системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення та розширення лінку з іноземним депозитарієм на інструменти відбудови і відновлення.

В той же час індикатор "запровадження страхування воєнно-політичних ризиків" замінено менш жорстким "забезпечено якісний та оперативний супровід законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків для забезпечення його прийняття ВРУ".

Як і раніше, оновлена стратегією передбачає такі індикатори, як проведення оцінки стійкості найбільших банків із залученням незалежних аудиторів та стрес-тестуванням за базовим і несприятливим сценаріями, запуск нових інструментів врегулювання проблемних кредитів (NPL) і формування дорожньої карти для відновлення фінпослуг на деокупованих територіях у межах плану їх деокупації.

Серед інших індикаторів – законодавче врегулювання ринку віртуальних активів, інвестиційних рахунків, діяльності рейтингових агентств і інвестфондів (UCITS, AIFs) відповідно до актів ЄС.

Крім того, документ передбачає посилення інституційної спроможності НКЦПФР, розвиток фінінклюзії, зокрема з урахуванням потреб ветеранів, та інтеграцію українського ринку капіталу з міжнародною інфраструктурою.

Зазначається, що загалом Стратегія спрямована на реалізацію пʼяти цілей: макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС, сучасні фінансові послуги; інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО. Кожна з них містить від трьох до семи компонентів.

Очікується, що реалізація оновленої Стратегії має зміцнити фінансову систему України, підтримати обороноздатність і створити умови для повоєнного відновлення та сталого економічного розвитку. Документ спрямовано на євроінтеграцію, наближення законодавства до стандартів ЄС і поступову лібералізацію фінансових ринків із поверненням до режиму інфляційного таргетування та плаваючого курсу.

Розроблення та оновлення Стратегії відбуваються в межах роботи Комітету з фінансового розвитку при Раді з фінстабільності. В липні 2023 року Стратегію було схвалено Радою з фінстабільності, після чого в серпні відбулася презентація громадськості.

Рада з фінстабільності 13 травня 2025 року схвалила оновлений перелік заходів, 26 червня 2025 року – оновлену Стратегію.

В НБУ наголосили, що на кінець 2024 року повністю реалізовано або виконувалося за графіком 87% заходів Стратегії.