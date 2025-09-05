Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Фото: Associated Press

Українські фахівці працюють над виробленням далекобійної зброї, були позитивні випробування, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далекобійність українськими фахівцями розвивається, багато чого розроблено, багато чого випробувано. Випробування були позитивні", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

Проте глава держави зазначив, що є великий виклик з фінансами. Україна хоче використовувати різні програми, зокрема IPA і SAFE, а також програми європейських партнерів щодо заморожених російських активів для збільшення фінансування виробництва.

Зокрема, Зеленський анонсував кілька зустрічей на рівні європейських лідерів щодо цього.

"Сьогодні ми проговорювали з президентом Коштою, буде підніматися питання, там є окремий кластер щодо дронів та ракет. І там у нас дефіцит в 6 мільярдів доларів. Це серйозний виклик для нас, тому що це не перші 6 мільярдів, які нам потрібні були, і, як ви розумієте, не останні. Тому працюємо над цим", - наголосив він.