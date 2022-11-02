Резніков поговорив із міністрами оборони Італії та Фінляндії

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з новопризначеним міністром оборони Італії Гвідо Гросетто, а також з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

"У перший же день після свят в Італії у мене відбулася розмова з новим італійським міністром оборони Гвідо Гросетто. Вітаємо з призначенням! Хороші новини: уряд Італії продовжить підтримку України. Обговорено перспективи співпраці за багатосторонніми проєктами", - написав Резніков у твіттері у середу ввечері.

"Сьогодні у мене відбулася продуктивна розмова з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном. Ми обговорили додаткові способи посилення української обороноздатності. Ми дуже вдячні Фінляндії за потужну підтримку!", - також написав Резніков.