Події

20:41 02.11.2022

Рішення Іспанії щодо передання Україні систем ППО має велике значення – Зеленський за підсумками зустрічі з головою іспанського МЗС

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом у Києві подякував цій країні за рішення передати Україні системи протиповітряної оборони, зазначивши, що такий крок має велике значення.

"Для нас сьогодні це справді питання номер один – забезпечити потужну протиповітряну оборону, створити повітряний щит для захисту нашої критичної та цивільної інфраструктури. Тому рішення Іспанії щодо передання Україні систем протиповітряної оборони має для нас велике значення", – повідомляється у телеграм-каналі глави держави.

Як повідомляє пресслужба президента, співрозмовники також обговорили актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За словами Зеленського, Україна розраховує на конкретні кроки на шляху до ЄС під час головування Іспанії у Раді Європейського Союзу у другій половині 2023 року.

Окрему увагу було приділено питанням відновлення енергетичної інфраструктури України після останньої хвилі ракетного обстрілу Росії. Президент України подякував главі МЗС Іспанії за надані генератори.

Він також наголосив на необхідності додаткової допомоги з боку партнерів для відновлення безперебійного електропостачання та висловив сподівання на те, що Іспанія активно приєднається до відновлення України.

Крім того, президент привернув увагу глави МЗС Іспанії до міжнародних ініціатив України щодо притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Зеленський висловив сподівання, що Іспанія підтримає створення механізму компенсації збитків, завданих вторгненням Росії, а також Спеціального міжнародного трибуналу за злочини російської агресії.

Також відбувся обмін думками щодо наслідків російської агресії для продовольчої безпеки. Було наголошено на важливості продовження дії зернової ініціативи, яка є головним елементом глобальної продовольчої безпеки.

Глава держави поінформував, що цього року Україна вшановуватиме 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років і висловив сподівання, що Іспанія приєднається до країн, які визнали Голодомор актом геноциду українського народу.

 

 

Теги: #іспанія #ппо #передання

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