Події

20:08 02.11.2022

Раді пропонують ратифікувати меморандум про співпрацю в рамках програми НАТО

1 хв читати
Раді пропонують ратифікувати меморандум про співпрацю в рамках програми НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді ратифікувати меморандум про домовленість між урядом України та організацією НАТО щодо зв'язку та інформації щодо співробітництва в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру».

Відповідний законопроєкт №0173 зареєстровано у Верховній Раді у середу, повідомляє сайт українського парламенту.

Меморандум передбачає співпрацю з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцирування.

Як випливає із супровідних документів до законопроєкту, уряд України та організація НАТО із зв'язку та інформації підписали меморандум 17 січня 2022 року у Брюсселі.

Термін дії меморандуму 10 років, якщо жодна із сторін не повідомить про свій намір скоротити термін дії документа.

Термін дії раніше підписаного сторонами меморандуму 27 липня 2015 року закінчився 27 липня 2020 року.

 

 

Теги: #нато #звязок #ратифікація #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 02.11.2022
Компанія зі США здійснює проєкт допомоги у розмінуванні в Україні

Компанія зі США здійснює проєкт допомоги у розмінуванні в Україні

07:46 02.11.2022
Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

16:27 01.11.2022
Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

21:58 31.10.2022
Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО

Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО

19:26 31.10.2022
Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

11:45 31.10.2022
"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

19:53 30.10.2022
НАТО закликає РФ терміново відновити "зернову угоду"

НАТО закликає РФ терміново відновити "зернову угоду"

15:08 27.10.2022
Україна презентувала НАТО систему ситуаційної поінформованості Delta

Україна презентувала НАТО систему ситуаційної поінформованості Delta

17:09 26.10.2022
Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

16:48 26.10.2022
Столтенберг: Міністри закордонних справ НАТО зберуться наприкінці листопада у Бухаресті

Столтенберг: Міністри закордонних справ НАТО зберуться наприкінці листопада у Бухаресті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

Є передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук

Світло повернули всім знеструмленим після атак Росії 31 жовтня мешканцям Київської області - ДТЕК

У Раді зареєстровано постанову про відставку глави Мінрегіону Чернишова

Україна поінформувала Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо він передасть РФ ракети та ще більше БПЛА - Кулеба

ОСТАННЄ

Рішення Іспанії щодо передання Україні систем ППО має велике значення – Зеленський за підсумками зустрічі з головою іспанського МЗС

Раді пропонують ратифікувати угоду із Саудівською Аравією про повітряне сполучення

Камбоджа направить інструкторів для навчання українських саперів

Єрмак обговорив із представником JPMorgan Chase&Co питання співпраці та підтримки України

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Куп'янськом

Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Іспанії, обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення

Банківські відділення адаптуються до роботи без електрики, онлайн-сервіси працюють без перебоїв

Кабмін пропонує Раді ратифікувати Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали 1 ракетного і 12 авіаударів по території України, вчинили понад 25 обстрілів з РСЗВ

САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА