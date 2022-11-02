Раді пропонують ратифікувати меморандум про співпрацю в рамках програми НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді ратифікувати меморандум про домовленість між урядом України та організацією НАТО щодо зв'язку та інформації щодо співробітництва в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру».

Відповідний законопроєкт №0173 зареєстровано у Верховній Раді у середу, повідомляє сайт українського парламенту.

Меморандум передбачає співпрацю з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцирування.

Як випливає із супровідних документів до законопроєкту, уряд України та організація НАТО із зв'язку та інформації підписали меморандум 17 січня 2022 року у Брюсселі.

Термін дії меморандуму 10 років, якщо жодна із сторін не повідомить про свій намір скоротити термін дії документа.

Термін дії раніше підписаного сторонами меморандуму 27 липня 2015 року закінчився 27 липня 2020 року.