Окупанти обстріляли Вовчанськ, поранено семеро людей

У середу, 2 листопада, російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ Харківської області з артилерії 152 калібру, є поранені, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Постраждали 5 жінок і 2 чоловіки. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні.... Пошкоджено чотири житлові будинки місцевих мешканців, дві багатоповерхівки та магазин", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчими порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.