Події

17:10 02.11.2022

Ексгумовано тіла розстріляного подружжя на Херсонщині

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Прокурори продовжують фіксувати злочини військових РФ у Херсонській області - ексгумовано тіла розстріляного подружжя у смт Високопілля Бериславського району.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіл двох мирних мешканців Бериславського району, вбитих російським військовим", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в середу.

За інформацією прокуратури, 1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовослужбовець армії РФ розстріляв беззбройних місцевих жителів - подружжя в їхньому власному дворі, від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці, а пізніше чоловіка і жінку поховали односельці.

"Під час процесуальних дій правоохоронці встановили місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провели ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті, які спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Продовжується досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонська_область #ексгумація

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