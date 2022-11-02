Україна 30 років не будувала систему безпеки, це найбільша помилка – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає найбільшою помилкою української політики за 30 років те, що не було збудовано сильної системи безпеки.

"Ми в Україні протягом 30 років не будували сильну систему безпеки, тому що не очікували від них настільки агресивних кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", - сказав він в інтерв'ю чеському телебаченню, оприлюдненому в середу.

Зазначивши, що низка лідерів "підштовхує" Україну до переговорів із Росією, Зеленський сказав: "Не треба мене підштовхувати до переговорів, я не хочу повторення цих помилок. Я думаю, однієї війни для України в цьому столітті достатньо".

Відповідаючи на запитання про можливі компроміси, Зеленський відповів: "Вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, коли ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. Це трагедія. Тож вони можуть відступити за наші кордони, включно з Кримом. І потім вони можуть сказати: "Давайте шукати..." не компроміс, якесь рішення, як жити в найближчі 100 років".

Водночас президент упевнений, що "якщо вони не захочуть віддавати Донбас та Крим, це означатиме, що війна не завершилася. Тому що ми маємо приклад такого замороженого конфлікту. Вони залишаться, а ми казатимемо, що це наші території, (…) а вони – що їхні. Кожна сторона чекатиме, коли почне їх деокупувати. Це не про мир, це не про закінчення війни".

Відповідаючи на запитання, що він зробить після перемоги, Зеленський сказав: "Після перемоги я поїду до Криму. Я дуже хочу побачити море. Це буде не взимку. Бо що робити на морі взимку?"