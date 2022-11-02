Міноборони РФ: Росія відновлює участь в угоді щодо "зернового коридору"

Росія відновлює реалізацію угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з портів України, повідомило Міноборони РФ у середу.

У заяві Міноборони РФ ідеться, що завдяки участі ООН і Туреччини від України отримано письмові гарантії, що Київ не використовуватиме "зерновий коридор" для ведення бойових дій проти Росії.

"Російська Федерація вважає, що отримані гарантії наразі видаються достатніми, та відновлює реалізацію угоди - Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України ("Чорноморська ініціатива")", - йдеться у заяві Міноборони РФ.