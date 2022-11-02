Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, десять – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 10 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 1 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: 2 у Торському, 1 у Бахмуті та 1 у Колодязях. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у середу.

Кириленко також додав, що правоохоронці виявили тіло 5 цивільних, які загинули під час окупації - у Рубцях.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.