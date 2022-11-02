Компанія зі США здійснює проєкт допомоги у розмінуванні в Україні

США запустили в Україні проєкт допомоги у розмінуванні вартістю $47,6 млн, повідомляє в середу держдеп.

"30 вересня держдепартамент виділив $47,6 млн компанії Tetra Tech, Inc. з Пасадени, штат Каліфорнія, для надання термінової гуманітарної допомоги Україні у розмінуванні", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами проєкту, компанія "зміцнить можливості України щодо виявлення та знешкодження наземних мін, нерозірваних і залишених боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв та інших вибухонебезпечних предметів із цивільних районів".

Крім того, Tetra Tech надасть Україні інструменти, необхідні для виконання робіт із розмінування.

"Цей проєкт є частиною допомоги у розмінуванні у розмірі $91,5 млн, яку держдепартамент надасть протягом наступного року", - наголошується в повідомленні.