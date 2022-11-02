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07:20 02.11.2022

Апеляційна палата ВАКС залишила Микитася у СІЗО та зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн – ЦПК

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Апеляційна палата ВАКС залишила Микитася у СІЗО та зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн – ЦПК

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС у вівторок залишила екснардепа Максима Микитася під вартою, зменшивши альтернативну заставу до 100 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Чекаємо на повний текст рішення, щоб зрозуміти, яка причина різкого зменшення застави", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що раніше слідчий суддя визначив Микитасю розмір застави у 260 млн грн, що "було навіть більше, ніж просив прокурор", при цьому захист екснардепа заявляв, що їхній клієнт не має ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн.

"Сам Микитась сьогодні брав участь у засіданні через відеозв'язок із СІЗО, а безпосередньо в зал суду прийшла група підтримки з інвесторів "Укрбуду", - зазначають у центрі.

Там додають, що якщо Микитась внесе заставу, на нього покладуть низку обов'язків. "Зокрема, він повинен здати паспорти для виїзду за кордон і не спілкуватися зі свідками у справі", - підсумували в ЦПК.

Як повідомлялося, Микитася затримали 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабара сумою EUR22 млн міському голові Дніпра. "18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ затримали народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - поінформували раніше у САП.

21 жовтня ВАКС заарештував Микитася з альтернативою застави 260 млн грн.

 

Теги: #суд #апеляція #микитась

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