Шмигаль: Евакуація з окремих громад чи регіонів застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що евакуація з окремих громад чи регіонів через пошкодження критичної інфраструктури застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок.

"Про евакуацію з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, розташованих ц безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблено для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій також можливий, але зробимо все, щоб його не допустити", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що держава готується та запасається додатковим обладнанням для вирішення енергетичних проблем.

"Українці також повинні готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, павербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей", - вкотре наголосив Шмигаль.