Події

08:54 01.11.2022

Унаслідок обстрілу Миколаєва загинула жінка, повністю зруйнований двоповерховий будинок

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Унаслідок обстрілу Миколаєва загинула жінка, повністю зруйнований двоповерховий будинок

У ніч на вівторок окупанти обстріляли Миколаїв, у результаті чого було повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, наразі відомо про одну загиблу жінку, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

"Близько опівночі Миколаїв зазнав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об'єктів. Частково зруйновано будівлю навчального закладу. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їхніх уламків сталася пожежа", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Також, "у кількох приватних будинках вибито вікна, двері, пошкоджено дах. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу".

На місці події працюють усі відповідні служби. Детальну інформацію про наслідки обстрілу буде опубліковано протягом дня.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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