Події

07:17 01.11.2022

Тіньков заявив про відмову від російського громадянства

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Бізнесмен Олег Тіньков заявив про відмову від громадянства РФ.

"Я прийняв рішення вийти з російського громадянства. Я не можу і не хочу асоціюватися з фашистською країною, яка розпочала війну з мирним сусідом і щодня вбиває безневинних людей. Мені соромно продовжувати мати цей паспорт", - написав Тіньков на своїй сторінці в інстаграм.

Він висловив сподівання, що його приклад наслідуватимуть й інші російські бізнесмени, що дозволить послабити економіку Росії та режим Путіна і, нарешті, призвести до його поразки.

"Я ненавиджу путінську Росію, але люблю всіх росіян, які однозначно виступають проти цієї божевільної війни", - написав Тіньков.

Він відомий як засновник "Тінькофф Банк". У 2022 році після російського вторгнення в Україну та включення до санкційних списків Великої Британії продав свою частку (35%) у TCS Group та інші російські активи. Нині опікується проєктом La Datcha і благодійним фондом сім'ї Тінькових.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що від російського громадянства відмовився засновник Revolut Микола Сторонський.

 

 

Теги: #росія #громадянство #тіньков

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