Події

06:56 01.11.2022

Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити

2 хв читати
Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити

Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в понеділок після чергових ракетних обстрілів РФ по українській інфраструктурі.

За його словами, наразі ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні влучали російські ракети.

"Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного", — заявив Зеленський.

"А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім уже не дивується своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть переговори в темряві", - додав він.

Глава держави наголосив, що сьогодні дуже добре спрацювали Повітряні сили України та підрозділи Сил оборони, задіяні у захисті неба. Завдяки цьому більшість об'єктів, які терористи визначили як цілі, вдалося врятувати.

"Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито. Ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет", - сказав він.

"Ще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня "друга армія світу" вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. Це буде. Ні армією, ні терором, ні ще чимось Росії не вдасться підкорити Україну", - додав Зеленський.

Президент також висловив вдячність співробітникам ДСНС за ліквідацію наслідків терористичних атак РФ, енергетикам, комунальним службам, обласним адміністраціям та всім українцям, які гарантують, що відповідь Росії буде.

 

Теги: #росія #ракетні_удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 01.11.2022
Тіньков заявив про відмову від російського громадянства

Тіньков заявив про відмову від російського громадянства

20:27 31.10.2022
Італія через два роки отримає ще 2 регазифікаційні термінали, відмовиться від газу РФ

Італія через два роки отримає ще 2 регазифікаційні термінали, відмовиться від газу РФ

19:39 31.10.2022
Резніков закликав увесь світ визнати РФ терористичною державою

Резніков закликав увесь світ визнати РФ терористичною державою

20:10 30.10.2022
Генсек ООН веде консультації для поновлення участі РФ у "зерновій угоді"

Генсек ООН веде консультації для поновлення участі РФ у "зерновій угоді"

06:56 30.10.2022
Єрмак: Росію необхідно виключити з G20 за вихід із зернової угоди та шантаж світу продовольчою кризою

Єрмак: Росію необхідно виключити з G20 за вихід із зернової угоди та шантаж світу продовольчою кризою

06:54 30.10.2022
Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

22:07 29.10.2022
Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

21:53 29.10.2022
Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

21:15 29.10.2022
У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

20:18 29.10.2022
Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" розпорядилося запровадити обмеження електропостачання у Центральному та Північному регіонах України

Близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання на Київщині - голова ОВА

За добу знищено 650 російських окупантів, літак і чотири вертольоти

У Києві повністю відновили водопостачання

Минулої доби окупанти завдали 60 ракетних і 15 авіаударів по населених пунктах

ОСТАННЄ

На Київщині тривають роботи з розмінування територій, може бути чути звуки вибухів

У Києві протягом двох діб хмарно, без істотних опадів

Ліквідовано міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до України

"Укренерго" розпорядилося запровадити обмеження електропостачання у Центральному та Північному регіонах України

Російські окупанти вночі випустили 14 ракет по промзоні Краматорська

Школи Київщини 1 та 2 листопада працюватимуть у дистанційному режимі - ОВА

Близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання на Київщині - голова ОВА

Російські окупанти продовжують відхід із західного берега Дніпра, водночас зміцнюючи позиції навколо Херсону – ISW

Російські окупанти вночі вдарили чотирма ракетами по Миколаєву, одна людина загинула, 5 поранені - К.Тимошенко

За добу знищено 650 російських окупантів, літак і чотири вертольоти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА