Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити

Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в понеділок після чергових ракетних обстрілів РФ по українській інфраструктурі.

За його словами, наразі ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні влучали російські ракети.

"Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного", — заявив Зеленський.

"А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім уже не дивується своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть переговори в темряві", - додав він.

Глава держави наголосив, що сьогодні дуже добре спрацювали Повітряні сили України та підрозділи Сил оборони, задіяні у захисті неба. Завдяки цьому більшість об'єктів, які терористи визначили як цілі, вдалося врятувати.

"Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито. Ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет", - сказав він.

"Ще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня "друга армія світу" вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. Це буде. Ні армією, ні терором, ні ще чимось Росії не вдасться підкорити Україну", - додав Зеленський.

Президент також висловив вдячність співробітникам ДСНС за ліквідацію наслідків терористичних атак РФ, енергетикам, комунальним службам, обласним адміністраціям та всім українцям, які гарантують, що відповідь Росії буде.