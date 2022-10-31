Події

19:39 31.10.2022

Резніков закликав увесь світ визнати РФ терористичною державою

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Резніков закликав увесь світ визнати РФ терористичною державою

Світ має визнати Росію терористичною державою так само, як це вже зробила ПАРЄ та низка країн Європи, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Росія продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою. Світові час надати їм належного правового статусу і ставитися до Росії відповідно, як це зробили Україна, Латвія, Естонія, Польща та ПАРЄ", - написав Резніков у твіттері.

 

 

 

Теги: #росія #терорист #країна

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