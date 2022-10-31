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19:26 31.10.2022

Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

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Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

 

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі у Києві підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України, повідомляється на сайті глави Української держави у понеділок.

"Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці "відкритих дверей" НАТО. З підписанням документа на рівні президента України та прем’єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови", - йдеться у повідомленні.

У декларації особливо наголошено намір Чехії продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Глава Української держави наголосив, що це перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції. "Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом альянсу щойно дозволять умови... Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО", – зазначив Зеленський.

Теги: #нато #президент #премєр #чехія

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