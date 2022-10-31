К.Тимошенко не має наміру використовувати автомобіль Chevrolet Tahoe і передає три пікапи на потреби ЗСУ

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що не має наміру більше використовувати автомобіль Chevrolet Tahoe, переданий Україні як гуманітарна допомога.

"Автомобіль використовувався як службове авто. Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного управління справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км у робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватися цим авто не буду", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Звернувся до ДУС щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватись у гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями", - написав також він.

За словами Тимошенка, він робив, робить і робитиме все для того, щоб наближати нашу перемогу. "Цього тижня передам ще три пікапи для потреб Збройних сил і продовжуватиму підтримувати наших захисників", – зазначив він.

Раніше проєкт "Бігус. Інфо" випустив розслідування, згідно з яким Тимошенко використовував автомобіль як особистий. Сам Тимошенко у фільмі про розслідування це заперечував.