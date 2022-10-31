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17:09 31.10.2022

ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

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ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва з вівторка, 1 листопада, скасовують можливість запису на конкретний час прийому, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Відзавтра заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у понеділок.

При цьому зазначається, що у разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов'язаних із роботою електронних систем/реєстрів, а саме:

  • паспортні послуги (крім вклеювання фото у паспорт громадянина України 25, 45 років);
  • реєстрація майна;
  • реєстрація бізнесу;
  • витяги з Державного земельного кадастру;
  • послуги при народженні дитини;
  • послуги в будівельній сфері;
  • Є-Декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАП починає працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги. У разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня всі співробітники та відвідувачі переходять до найближчого укриття та відновлюють роботу через 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Теги: #робота #цнап

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