ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва з вівторка, 1 листопада, скасовують можливість запису на конкретний час прийому, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Відзавтра заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у понеділок.

При цьому зазначається, що у разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов'язаних із роботою електронних систем/реєстрів, а саме:

паспортні послуги (крім вклеювання фото у паспорт громадянина України 25, 45 років);

реєстрація майна;

реєстрація бізнесу;

витяги з Державного земельного кадастру;

послуги при народженні дитини;

послуги в будівельній сфері;

Є-Декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАП починає працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги. У разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня всі співробітники та відвідувачі переходять до найближчого укриття та відновлюють роботу через 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.