Події

15:45 31.10.2022

Чехія зацікавлена допомогти у повоєнному відновленні Дніпропетровщини - Фіала

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 Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляє, що Чехія хотіла б бути залученою до повоєнного відновлення Дніпропетровської області.

"Ми констатували, що Чеська Республіка хоче бути залученою до післявоєнної реконструкції та відновлення України, зокрема ми говорили про Дніпропетровську область", - сказав Фіала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві.

За його словами, у цьому зацікавлена не лише Україна, а й чеський бізнес.

Теги: #чехія #дніпропетровська_область #фіала

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