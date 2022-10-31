Чехія зацікавлена допомогти у повоєнному відновленні Дніпропетровщини - Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляє, що Чехія хотіла б бути залученою до повоєнного відновлення Дніпропетровської області.

"Ми констатували, що Чеська Республіка хоче бути залученою до післявоєнної реконструкції та відновлення України, зокрема ми говорили про Дніпропетровську область", - сказав Фіала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві.

За його словами, у цьому зацікавлена не лише Україна, а й чеський бізнес.