Події

15:24 31.10.2022

Чехія має намір виділити Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей - Фіала

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Чехія має намір виділити Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей - Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляє, що Чехія має намір надати Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей.

"Україні необхідно набагато більше: я це бачу сьогодні, коли Росія намагається знищити всю енергетичну інфраструктуру України", - сказав Фіала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві.

Він заявив, що Чехія має намір надати Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей.

Теги: #чехія #фіала

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