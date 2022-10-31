Чехія має намір виділити Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей - Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляє, що Чехія має намір надати Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей.

"Україні необхідно набагато більше: я це бачу сьогодні, коли Росія намагається знищити всю енергетичну інфраструктуру України", - сказав Фіала на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у понеділок у Києві.

Він заявив, що Чехія має намір надати Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей.