Шведські рятувальники передали українським саперам спецобладнання - ДСНС

Шведські рятувальники передали українським саперам спеціальне обладнання, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Представники благодійної організації шведських рятувальників Swedish Rescuers Tommy Källgren та Lena Wilderäng передали саперам частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС спеціальне обладнання. Це магнітометричні комплекси MAGDRONE R4 до квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK", - розповіла ДСНС у телеграмі у понеділок.

MagDroneR4 - ультрапортативний дослідницький комплекс, який можна встановити на будь-який БПЛА/дрон.

"За допомогою цього обладнання сапери зможуть дистанційно виявляти вибухонебезпечні предмети. А найголовніше – використання даного обладнання збереже не одне людське життя", - зазначили у ДСНС.

Як наголошують у повідомленні, раніше ця сама благодійна організація передала українським саперам квадрокоптери DJI Matrice 300 RTK.