ДБР затримало шахрая, який намагався виманити у підприємства Києва півмільйона доларів США

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) затримали шахрая, який намагався виманити в київського підприємства півмільйона доларів США.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Він пообіцяв власникам одного зі столичних підприємств домовитися з керівництвом Служби та Ради національної безпеки і оборони не включати їх компанію до санкційного списку РНБО. Свої послуги шахрай оцінив у $500 тис.", - повідомило ДБР у телеграмі в понеділок.

Підприємство виробляло металообробні верстати. Донедавна до складу керівництва підприємства входив громадянин Російської Федерації, депутат так званої державної ради республіки Крим.

Після початку повномасштабної російської агресії проти України підприємство звільнило росіянина, але почало шукати консультанта у зв'язку з потенційним ризиком потрапити до санкційних списків РНБО. Шахрай, дізнавшись про це, "вийшов" на керівництво компанії та запропонував свої послуги.

28 жовтня псевдоспівробітника СБУ затримали під час передання першого траншу в $250 тис. Надалі з'ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за скоєння умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 ККУ).

Зловмиснику повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.