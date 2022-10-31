"Укрпошта" виплатила понад 2 млрд грн фіндопомоги постраждалим від повномасштабної війни громадянам

АТ "Укрпошта" стало ключовим провайдером надання грошової допомоги від держави, а також міжнародних організацій та благодійних фондів для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають на деокупованих територіях.

Як зазначається у повідомленні компанії, поширеному у понеділок, з початку повномасштабної війни, з урахуванням виплати пенсій, поштовий оператор забезпечив виплату понад 2 млрд грн фінансової допомоги.

З них 544 млн грн склали виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам; понад 63 млн грн – державні разові виплати пасажирам евакуаційних поїздів; майже 590 млн грн – виплати внутрішньо переміщеним особам від УВКБ ООН; понад 466 млн грн – виплати від Міжнародної організації з міграції найбільш уразливим групам внутрішньо переміщених осіб (з них майже 5 млн грн – на деокупованих територіях).

У цьому переліку зазначено, що майже 38,2 млн грн у зазначеній загальній сумі забезпечених оператором виплат становлять виплати українцям на деокупованих територіях від Товариства Червоного Хреста та майже 200 млн грн – від інших міжнародних гуманітарних організацій та фондів.

"Можливість привозити на деокуповані території саме готівку - вкрай важлива і необхідна, адже банківські установи там не працюють, і "Укрпошта" - єдиний провайдер фінансових послуг не лише у селах, а й у звільнених містах", - пояснює заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

За даними компанії, поштовий оператор забезпечує різні формати грошових виплат: видачу готівки у відділенні, адресну доставку, миттєві перекази, доставку пересувними відділеннями, виплати коштів пасажирам евакуаційних поїздів безпосередньо на вокзалах.

"Укрпошта" також співпрацює з низкою міжнародних гуманітарних організацій та благодійних фондів, які працюють над подоланням гуманітарної катастрофи.