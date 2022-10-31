Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури в 10 регіонах - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок ранкових обстрілів ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 регіонах.

"Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль - не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких - енергетичні", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях України.

"Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній і професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - написав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що ремонтні бригади працюють на повну потужність.

"На Київщині, у Запорізькій області, на Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, щоб усі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні", - підсумував він.