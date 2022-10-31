Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за три-чотири години водопостачання відновлять споживачам лівого берега Києва і частково - правого, фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі.

"Через три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва і частково - правого. Енергопостачання вже частково відновлено у Деснянському районі столиці. Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб швидше стабілізувати ситуацію", - написав він у телеграм-каналі.