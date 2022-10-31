У Кривому Розі російська ракета влучила в промислове підприємство, без жертв - Вілкул

У Кривому Розі під час ранкового ракетного обстрілу збито дві російські ракети, одна - влучила в промислове підприємство, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякую ППО), одна крилата ракета - влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул зазначив, що сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги.