Події

10:18 31.10.2022

Збито 44 із 50 ракет російських окупантів - ПС ЗСУ

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Збито 44 із 50 ракет російських окупантів - ПС ЗСУ

Українські військові знищили 44 із 50 ворожих ракет, випущених із півночі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область), повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"О 07:00 31 жовтня російські окупанти здійснили декілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 із півночі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

"Так, 44 крилаті ракети знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" - 18, повітряного командування "Південь" - 12, повітряного командування "Схід" - 9, повітряного командування "Захід" - 5!", - додали у ПС ЗСУ.

Теги: #рф #ракети #знищення

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