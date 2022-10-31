Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, постраждалих немає, можливі перебої зі світлом

У понеділок, близько 8:00, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо (удари завдано - ІФ) ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, в результаті постраждав 16-річний підліток.

Зокрема, було обстріляно місто Куп'янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, сталися пожежі. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізовано з пораненням 16-річного хлопця. Його стан оцінюють як середній", - написав Синєгубов.