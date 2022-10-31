На Харківщині через обстріл горіли приватні будинки, господарські будівлі та цех

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 7 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3, пов'язані з веденням бойових дій.

"Протягом доби сталося 3 пожежі, викликані ворожими обстрілами: 2 у Куп'янському та 1 у Чугуївському районах області. Горіли приватні будинки, господарські будівлі та цех, що не експлуатувався", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 5 разів виїжджали для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 24 т води.