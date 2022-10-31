Події

07:40 31.10.2022

Окупанти вночі атакували Марганець, в результаті загинула жінка, ще одна – поранена

1 хв читати
Окупанти вночі атакували Марганець, в результаті загинула жінка, ще одна – поранена

У ніч проти понеділка російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, в результаті загинула жінка, ще одна – отримала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів із російських "Градів". Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка – поранена. Вона перебуває у лікарні. У місті пошкоджено близько 30 багатоповерхових і приватних" будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автомобілі та лінії електропередач", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Окрім цього, ворог вдарив дронами–камікадзе у об'єкт енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі. Є серйозні руйнування. Працюють усі відповідні служби.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 31.10.2022
На Київщині є прильоти – голова ОВА

На Київщині є прильоти – голова ОВА

08:16 31.10.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, дві – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, дві – поранені

08:12 31.10.2022
На Харківщині через обстріл горіли приватні будинки, господарські будівлі та цех

На Харківщині через обстріл горіли приватні будинки, господарські будівлі та цех

07:23 31.10.2022
Кількість жертв обвалу підвісного мосту в Індії перевищила 130 людей

Кількість жертв обвалу підвісного мосту в Індії перевищила 130 людей

19:02 30.10.2022
Понад 30 людей загинули в Індії внаслідок обвалення мосту

Понад 30 людей загинули в Індії внаслідок обвалення мосту

15:21 30.10.2022
Жителька Харківщини потрапила під ворожий обстріл і загинула - поліція

Жителька Харківщини потрапила під ворожий обстріл і загинула - поліція

12:40 30.10.2022
Поліція документує наслідки нічного та ранкового обстрілів Нікополя та Марганця

Поліція документує наслідки нічного та ранкового обстрілів Нікополя та Марганця

09:48 30.10.2022
Ворог вранці обстріляв Марганецьку громаду, поранено одну людину - голова ОВА

Ворог вранці обстріляв Марганецьку громаду, поранено одну людину - голова ОВА

08:10 30.10.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

07:50 30.10.2022
Ворог уночі обстріляв Нікополь із важкої артилерії

Ворог уночі обстріляв Нікополь із важкої артилерії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вранці вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській області

На Вінниччині збили ракету, є руйнування

На Київщині є прильоти – голова ОВА

У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена – Кличко

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі

ОСТАННЄ

Окупанти вранці вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській області

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, постраждалих немає, можливі перебої зі світлом

На Вінниччині збили ракету, є руйнування

У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена – Кличко

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині

Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

У КРЕМЕНЧУКУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ГОЛОВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОВА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО РОБОТУ ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА