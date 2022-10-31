Окупанти вночі атакували Марганець, в результаті загинула жінка, ще одна – поранена

У ніч проти понеділка російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, в результаті загинула жінка, ще одна – отримала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів із російських "Градів". Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка – поранена. Вона перебуває у лікарні. У місті пошкоджено близько 30 багатоповерхових і приватних" будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автомобілі та лінії електропередач", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Окрім цього, ворог вдарив дронами–камікадзе у об'єкт енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі. Є серйозні руйнування. Працюють усі відповідні служби.