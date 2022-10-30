Виробник безпілотників "Байрактар" має намір оснастити їх ракетами "повітря-повітря"

Турецька компанія Baykar готується оснащувати свої ударні безпілотники ракетами "повітря-повітря", відповідні випробування вже йдуть, заявив її генеральний директор Халук Байрактар.

"Незабаром наші "Байрактари ТБ2" та "Байратари Акинджі" матиме ракети "повітря-повітря", щоб протистояти не тільки безпілотникам, а й ворожим літакам (...) ми ведемо випробування" - наводить його слова видання "Сабах".

Раніше на оборонній виставці SAHA Expo у Стамбулі Baykar та збройова компанія Roketsan підписали контракт про озброєння зенітними ракетами Sungur ударних безпілотників. При цьому гендиректор компанії Roketsan Мурат Ікінджі зазначив, що ракети Sungur добре зарекомендували себе проти гелікоптерів і безпілотників, і їх установка на БПЛА "докорінно змінить ситуацію на полі бою".

"Сабах" зазначає, що оснащення такими ракетами БПЛА "Байрактар ТБ2" та "Байрактар Акинджи" дозволить створити дешевий засіб повітряного патрулювання проти гелікоптерів і безпілотників, включно з безпілотниками-камікадзе.